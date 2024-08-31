事実ならファンにとっては一大事だが…。女優で、乃木坂46の初代センターを務めた生駒里奈に初の熱愛疑惑が浮上し、乃木坂フォロワーたちが予想以上の衝撃を受けた。現在28歳という年齢なら、恋愛の１つや２つは経験していて一般的にはおかしくない。しかし、生駒はファンの間では「恋愛に奥手」であまりに有名なメンバーで、実は21歳の時点で「まだキスを済ませていません」と、キス未経験を堂々と宣言して人気を急上昇させ