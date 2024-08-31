巨人・菅野智之のメジャー熱が再燃しているという。スポーツ紙遊軍記者は、次のように現状を明かす。「菅野はかつて巨人では異例の、ポスティングでのメジャーリーグ移籍を目指しましたが、結局は断念。このまま巨人で野球人生を終えると思われていたものの、どうも最近、風向きが変わってきたようです」その理由は、自らの投球に自信を取り戻しているからだ。菅野は先発した８月25日の試合終了時点で、リーグ最多の12勝（２敗