解散を決めている岸田派（宏池会）は46人が所属し、数の力による影響力は大きい。岸田総理は表向き後継指名を行わない意向だが、派内から林芳正官房長官（63）と上川陽子外相（71）が出馬の意向を固めている。「分裂選挙は避けられないので、岸田総理は誰がどっちを支持するのか、派内の議員を振り分けながら勝ち馬を探っています」（政治部記者）9月27日に投開票する総裁選は、1回目の投票で過半数を得た候補者がいなければ、