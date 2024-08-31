混迷が続くパレスチナ問題で、前回はハマスのキーマンを取り上げた。対するイスラエル側は誰になるのか。あらためて見渡したが、やはり最大のキーマンはベンヤミン・ネタニヤフ首相ということになるだろう。すっかり注目の人となっており、?国際ニュースに潜んでいる?わけではないが、彼の個性や立ち位置が今の混迷の元凶でもあるので、どうしても取り上げざるを得ない人物なのだ。ネタニヤフはイスラエル政界では実績豊富な