再選に向けてやる気満々だった岸田文雄総理（67）が党総裁選の不出馬を表明したことで、「ポスト岸田」争いが激化。それを横目に「検討使」はおとなしくするどころか、?キングメーカー?のポジション奪取という新たな野望をかなえるために動き始めていた。「私が身を引くことでけじめをつける」8月14日、首相官邸で臨時の記者会見を開き、派閥の裏金事件の責任を取る形を示した岸田総理。きっぱりした口調とは裏腹に、内心忸怩