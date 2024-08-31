台風１０号は近畿地方にまもなく最も接近する見込みです。淡路島では土砂崩れが発生するなど、被害が出ています（３１日午前９時半時点）。徳島県から東南東に進んでいる台風１０号はまもなく近畿地方に最も近づき、９月１日は紀伊半島を北上する見込みです。この台風の影響で、徳島県北部と兵庫県南部では２９日夜に線状降水帯が発生しました。徳島県内では３１日午前９時現在で１０６か所の避難所が開かれていて、多い時に