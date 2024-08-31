俳優の吉沢亮さん（30）が主演する映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（9/13 宮城県先行公開）が、ロンドン映画祭とバンクーバー国際映画祭に正式出品されることが31日に発表されました。映画が出品されるのは、10月に開催される第68回ロンドン映画祭のコンペティション部門と、9月に開催される第43回バンクーバー国際映画祭のパノラマ部門です。ロンドン映画祭は、英国映画協会が主催する映画祭で、2023年には濱口竜介監督の『