「めっちゃ落ち込んで泣いたけど、切り替えて楽しみたい」9月20日に開幕するアクションスポーツの国際大会「XゲームズCHIBA2024」にむけ意気込みを語ったのは、スケートボード女子パーク東京五輪金メダルの四十住さくら選手。連覇を目指して挑んだパリ五輪では、ラン3本中1本目は全て成功したものの、その後の2本を失敗。上位8人の決勝進出を逃す10位に終わりました。四十住「大ケガをして大変な1年だった。出場も無理だと思ったと