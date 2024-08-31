「米男子ゴルフ今季最終戦、ツアー選手権・第２日」（３０日、アトランタ・イーストレークＧＣ＝パー７１）４位から出た松山英樹は５バーディー、４ボギーの７０でラウンドし、通算９アンダーで首位と１２打差の８位に後退した。スコッティ・シェフラー（米国）が６６とスコアを伸ばし、２１アンダーで単独首位を守った。６３をマークしたコリン・モリカワ（米国）が４打差２位。松山は前半４番から３連続ボギーが先行。それ