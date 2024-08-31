元乃木坂４６の山崎怜奈が３１日、日本テレビ・読売テレビ系「ウェークアップ」で、自民党総裁選に立候補した河野太郎氏へ「派閥にいながら党改革はできるのか？」と質問した。この日は河野氏がリモート生出演。総裁選への意気込みなどを語った。東京からリモートで出演している山崎は「派閥にいながら“党改革”できるのか」と書いたフリップを掲げ「麻生派以外は解散したことになっていますが、推薦人、票を集められるのは力