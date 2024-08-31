「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・第２日」（３１日、ゴルフ５カントリーみずなみ＝パー７２）雷雲接近のため、午前９時３４分に第２ラウンドの一時競技中断が発表された。第２ラウンドは午前７時にアウト第１組がティーオフする予定だったが、雷雲接近が見込まれるため、アウト・インともに１時間遅らせた８時にスタートしていた。すでにスタートした組では３８位から出た吉本ひかるが三つ伸ばし、４アンダーの暫定４位