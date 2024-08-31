「ナショナルズ−カブス」（３０日、ワシントン）カブス・今永昇太投手が先発し、６回４安打３失点、８奪三振で降板した。今永は今季１５度目のクオリティー・スタート。立ち上がりの一回に安打と死球で２死一、二塁のピンチを招き、テナの中越え２点二塁打で先制点を許した。その後は立ち直り、三回にソロを被弾したが、四回は３者連続空振り三振斬り。五回まで毎回の８三振を奪った。打線は二回に味方打線が打者一巡１１