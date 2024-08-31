ロシアの空爆で攻撃を受けた集合住宅＝ハルキウ州/Vitalii Hnidyi/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は３０日、同国空軍のミコラ・オレシチュク司令官を解任した。空軍は前日、所属するトップクラスのパイロットの一人が米国製のＦ１６戦闘機の墜落によって死亡したと発表していた。ゼレンスキー氏は３０日夜に演説を行い、司令部レベルで空軍を「強化する」必要があると述べた。ただオレシチュク氏解任の決定が２