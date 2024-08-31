アート制作をメインに行う生活介護事業所を立ち上げた大平 暁さん。絵画講師として障害のあるアーティストと関わった経験から、彼らが経済的に自立できるアート活動の場を作りたいとこの活動をはじめました。事業所に所属するアーティストの手掛ける作品は、その美しさと完成度の高さが評価され、多くの自治体や企業がこの活動に賛同。彼らのクリエイティブな発想力がアートの未来に役立って欲しいと語る大平さんの思い描く未来と