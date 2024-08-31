台風１０号の接近に伴う大雨の影響で、東海道新幹線は３１日も東京―名古屋間で始発から運転を見合わせた。このうち東京―三島間は同日午後から運転を再開した。ＪＲ東海によると、三島―名古屋間は９月１日も終日運転を取りやめる。名古屋―新大阪間は「こだま」を１時間に上下各２本程度運転したが、午前中に岐阜県垂井町の雨量計が規制値に達したため、一時運転を見合わせた。山陽新幹線との直通運転は終日取りやめた。東