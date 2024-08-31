フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）が３０日に放送され、ゲストの美少女にネットは騒然となった。カシスオレンジを飲みながらニコニコしているのは、女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・櫻井優衣（２４）。「普通にしてるだけであざといって言われがちなんですよ。それがすごいコンプレックスで」と悩みを打ち明ける。「ゆで卵あるじゃないですか？ゆで卵を割る時