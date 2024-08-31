30日午前10時半ごろ、東京・渋谷区のマンションで20代の女性が倒れているのが見つかり死亡が確認された事件で、交際相手の男が女性に暴行を加えケガをさせたとして警視庁に逮捕されたことがわかりました。この事件は30日午前10時半ごろ、渋谷区広尾のマンションの一室で、20代の女性が倒れているのが見つかり、現場で死亡が確認されたものです。女性は千葉県に住む村田結さん（25）で、顔や体にはアザのような痕があったことなどか