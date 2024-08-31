シフィオンテクもSNSでの誹謗中傷に対して声をあげた(C)Getty Images現地時間8月29日（日本時間30日）、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターにて四大大会「全米オープン」の女子シングルス2回戦が行われ、世界ランク1位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）は、予選から勝ち上がってきた同217位の柴原瑛菜と対決。6-0、6-1でストレート勝利を収め、5年連続の3回戦進出を決めた。【関連記事】「