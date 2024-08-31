【ニューヨーク時事】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは３０日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われ、女子シングルス３回戦で、昨年優勝のコリ・ガウフ（米国）がエリーナ・スビトリナ（ウクライナ）に３―６、６―３、６―３で逆転勝ちし、４回戦に進んだ。パリ五輪金メダルの鄭欽文（中国）も３回戦を突破した。