EURO2024を最後にガレス・サウスゲイトが退任し、U-21代表などを指揮してきたリー・カーズリーを暫定監督に据える決断をしたイングランド代表。9月にはネーションズリーグが行われるが、29日にその代表メンバーが発表された。指揮官が代われば、選手の招集基準も変わってくるものだ。カーズリーも今回の代表選考で独自の色を出しており、サポーターの間からは様々な意見が出ている。9月のアイルランド戦、フィンランド戦では色々と