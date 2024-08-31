「もっている」のは間違いないハリス大統領候補（左から2番目）と、いい味を出しているウォルズ副大統領候補（同3番目）。民主党員は久々に候補者と恋に落ちている（写真：ブルームバーグ）アメリカ大統領選挙には、こんなことわざがある。「民主党員は恋に落ちるが、共和党員は行列に並ぶ」（Democrats fall in love, Republicans fall in line）2008年選挙では、民主党員は確かに恋に落ちた。キラキラと光り輝くような候補者のバ