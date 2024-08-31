伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説「虎に翼」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか ※土曜日は1週間の振り返り）で、主人公・寅子と結婚する星航一（岡田将生）の長女・星のどかを演じ、第20週（8月12日〜16日放送）から登場した尾碕真花。アイドルグループX21での活動や、スーパー戦隊シリーズ「騎士竜戦隊リュウソウジャー」のヒロイン役、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を経て、朝ドラ初出演を果たした彼女が、現在の心境や、伊