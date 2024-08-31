◆米大リーグナショナルズ―カブス（３０日、米ワシントンＤ・Ｃ＝ナショナルズ・パーク）カブスの今永昇太投手が先発登板。６回４安打８奪三振３失点の力投で、１１勝目の権利を手にして救援陣に後を託した。初回、安打と四球などで２死一、二塁と危機を背負うと、５番・テナに右中間を破られる二塁打を浴び、いきなり２失点。だが、直後の２回に好調の味方打線が打者１１人７安打７得点の猛攻を見せて左腕を強力援護した。