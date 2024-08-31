３１日に予定されていたＪ１ジュビロ磐田―横浜Ｍ（ヤマハ）は台風１０号の接近に伴い、中止が決まった。磐田が３０日に発表した。代替日程は未定。連敗ストップを狙うはずだった舞台は先送りとなった。前日（２９日）にアウェー・徳島戦が中止となったＪ２清水に続き、磐田も今節は水入り。この日は大雨の影響で東海道新幹線が一部区間で運転見合わせとなり、東名・新東名高速道路も通行止め区間が出ており、横浜Ｍのチームや