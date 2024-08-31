米大統領選の集会会場に到着した共和党候補トランプ前大統領＝30日、東部ペンシルベニア州（AP＝共同）【ワシントン共同】米大統領選の共和党候補トランプ前大統領は30日、激戦州の東部ペンシルベニアで集会を開き、中南米からの不法移民対策を巡り、現政権で対応に当たってきた民主党候補のハリス副大統領が成果を残せなかったと非難した。「今は責任者ではないかのような発言をしている」と責任を追及した。ハリス氏はかつて