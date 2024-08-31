◇女子ゴルフツアーゴルフ5レディース第2日（2024年8月31日岐阜県・ゴルフ5CみずなみC＝6559ヤード、パー72）第2ラウンドがスタートしたが、午前9時34分に雷雲接近により競技中断となった。第1ラウンドを終えて、ルーキーの村田歩香（18＝ニトリ）、ささきしょうこ（28＝日本触媒）、呉佳晏（ウー・チャイエン、20＝台湾）が67をマークし、首位発進を決めている。原英莉花（25＝NIPPONEXPRESSホールディングス）、竹