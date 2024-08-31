パレスチナ自治区ガザ地区で人道支援車両がイスラエル軍の攻撃を受け、４人が死亡した/Mapbox（ＣＮＮ）米支援団体の「米近東難民援助（アネラ）」は３１日までに、パレスチナ自治区ガザ地区で人道支援車両がイスラエル軍の攻撃を受け、４人が死亡したと明らかにした。車列の移動計画に関して混乱が生じていたという。アネラによると、犠牲者はいずれも現地のパレスチナ人で、アネラと契約する輸送会社に携わっていた。４人は車列
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