増水した鶴見川の水が流れ込んだ多目的遊水地。右は日産スタジアム＝３０日午後２時５分ごろ、横浜市港北区台風１０号や暖かく湿った空気に伴う記録的大雨で、横浜地方気象台は３１日、引き続き土砂災害への厳重な警戒を促す気象情報を発表した。神奈川県内では雨が小康状態となった地域もあるが、大気の不安定な状態は続いている。９月３日ごろにかけて大雨になる恐れがあるとして、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水にも