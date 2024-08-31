お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（47）が31日、自身がMCを務めるフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜午前8時半）に台風10号の影響でリモート出演した。番組冒頭、撮影している大阪のカンテレのスタジオには見取り図の盛山晋太郎とリリーの姿が。中央のモニターには、山里とともにMCを務める宇賀なつみの姿があった。盛山は開口一番「さ、始まりました！『土曜はナニする！？』でございます。チャンネル変わっ