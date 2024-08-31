元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーの大島由香里アナが、３１日までにユーチューブチャンネル「大島由香里に乾杯！」を更新。フジの先輩である石本沙織アナをゲストにトークを繰り広げた。大島アナは２０１７年、石本アナは昨年フジテレビを退社した。大島アナは「私は育休中に辞めたんで…」と当時を振り返った。「送別会、歓送迎会みたいなのあるじゃないですか？そこであいさつはした気はします。でもそもそも、そ