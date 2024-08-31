元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーの大島由香里アナが、３１日までにユーチューブチャンネル「大島由香里に乾杯！」を更新。フジの先輩である石本沙織アナをゲストにトークを繰り広げた。大島アナにとって石本アナは４年先輩で、３年先輩にタレント・高橋真麻がいる。石本アナは「いっぱいいるからさ、後輩たちも。何かの縁とかがないと」と、プライベートで後輩と絡むことは少ないと発言。これに対し大島アナが「その