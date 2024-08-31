俳優ウィ・ハジュンが“野獣アイドル”を夢見ていた過去を明かした。【写真】ウィ・ハジュンの“バキバキ腹筋”8月29日、YouTubeチャンネル「撃つお兄さん」には俳優ウィ・ハジュンが出演した。全羅道（チョルラド）・莞島（ワンド）群の中でも、船に乗ってさらに入らなければならない小莞島出身というウィ・ハジュン。2022年度には莞島郡広報大使に任命された。ウィ・ハジュンは幼少期について「一人でアクションコンテをしながら