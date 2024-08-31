積算5584kmSUVが難しい駐車スペースにスルリロンドンから南へ40kmほど離れた場所に、ボックスヒルという自然公園がある。そこをしばらく散策していたら、ハンバーガーと冷たい飲み物が欲しくなった。とても暑い日だったから。【画像】存在感はカニエ・ウェスト級！アバルト500e競合の小さな電動ハッチフィアットの500eも全150枚近場のバブを訪れたら、同じ考えの人が多かったらしく、大きなSUVで駐車場が埋まっていた。