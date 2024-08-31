見取り図。「最近、周りの芸人に『SNSやめへんか？』 って言ってるんです」（盛山・左）「投稿ひとつで活動停止になる時代じゃないですか」（リリー）2022年の上京後、幅広く活躍する見取り図。彼らが語る、SNS時代の距離感の難しさ、個人YouTubeチャンネルを再開した経緯、そしてYouTubeで成功している芸人の力。【写真】お笑いと盆踊りのコラボイベントも主催する見取り図■YouTubeを頑張り始めたきっかけ――ここ最近、盛山（晋