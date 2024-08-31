試合前、キャッチボールするドジャース・山本＝フェニックス（共同）【フェニックス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は30日、右肩腱板の損傷で負傷者リストに入っている山本由伸投手が臨む2回目のリハビリ登板が9月3日（日本時間4日）になることを明らかにした。傘下マイナー、3Aオクラホマシティーの一員として、シュガーランド戦で3回を投げる予定。30日の山本はダイヤモンドバックス戦が行われるフェニックスで