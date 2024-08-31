【AFP＝時事】サッカーイングランド・プレミアリーグのトッテナム・ホットスパー（Tottenham Hotspur）でプレーする韓国代表FW孫興民（Son Heung-Min、ソン・フンミン）選手の父と兄が、児童虐待事件で罰金処分を受けたと、韓国検察が30日にAFPの取材で明らかにした。父のソン・ウンジョン（Son Woong-Jung）氏（62）は韓国の有名人で、息子がプレミアリーグ屈指のストライカーの一人になる手ほどきした指導方法を回顧した本がベ