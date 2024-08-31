千葉市消防局の救急車で搬送中だった10代女性にアドレナリン剤を誤投与した事故で、市は8月30日、女性側と賠償金約6410万円で和解に合意したと発表した。支払い済みの医療費の一部を除いた約5791万円を補正予算案に盛り込む。信号無視され…娘失った事故を独自調査した父事故は2021年10月、救急隊が女性のアナフィラキシー症状を緩和するために、投与すべきだったものとは異なるアドレナリン剤を投与したことで、女性が心肺停