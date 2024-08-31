障害者グループホーム（GH）運営大手の「恵」（本社・東京）が食材費の過大徴収などの組織的不正を繰り返していた問題で、名古屋市は31日、同社の「グループホームふわふわ」（同市緑区、定員28人）の事業者指定を取り消した。この日、介護サービス会社「ケアサポート」（同市中村区）が運営を引き継いだ。利用者は引き続き入居できる。【画像】障害者福祉を金もうけの踏み台に？「追い風」受け参入増、足りぬ監視新たな事業所