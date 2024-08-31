「大きな地震が来れば当然一緒に住む動物達も大きな不安を抱えることになります家族がいない時に地震が来たら私は犬１匹と猫３匹（ミルボラっ子もいるかもしれない）皆連れての避難は難しいと思っていますその時はこの仔たちと運命を共にすると決めてます避難所に連れて行くこともしませんもちろん私の元から手放す事もしません手元に置いた以上どの仔も離しません自分が助かってもその後一生後悔するのは耐えられません海