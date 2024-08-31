ホテルのチェックアウト時、「忘れ物はないかな…」とソワソワしてしまう方も多いはず。ビジネスホテルを全国に展開する「スーパーホテル」の公式TikTokアカウント（@superhotel_official）が、そんな「ホテルの忘れ物あるある」についての動画を公開。5000件を超える「いいね！」など、注目が集まっています。【動画】こんなところに、あんなところに…ホテルが紹介する「忘れ物あるある」スマホ・財布・時計も！ホテルの忘れ物あ