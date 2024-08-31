【ローマ時事】陸上のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）は３０日、ローマで行われ、男子１００メートルでサニブラウン・ハキーム（東レ）は１０秒０５（追い風０．３メートル）で５位だった。パリ五輪の２００メートルで金メダルのレツィレ・テボゴ（ボツワナ）が９秒８７で優勝した。サニブラウンは今季上位選手で争うファイナル（９月１３、１４日、ブリュッセル）の出場権を得た。女子１５００メートルで田中希実（ニューバラン