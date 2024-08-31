ドジャースの大谷翔平投手（30）が30日（日本時間31日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前練習でキャッチボールを行った。28日（同29日）に昨秋の右肘手術後、2度目となるブルペンでの投球練習を行った大谷。そこから中1日で投本間よりやや長めの距離で力の要れ具合は6割程度と軽めに投じ、練習を引き上げた。大谷はこの日のダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場する。史上初の43本塁打、43盗塁となる「43