迷走台風と言われる台風１０号の影響で、３１日に放送された各局朝の情報番組の様子が一変している。土曜の朝の情報番組は、関西のテレビ局制作のものが多く、ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」では、いつもの賑やかなセットではなく、ちょっぴり殺風景な真っ白な部屋に観葉植物がポツリ。ＭＣの神田正輝が「台風１０号のお陰で、交通機関、乱れてるんで今日は予測つかないと言うことで、東京と大阪、両方か