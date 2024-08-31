31日午前9時40分、東京都と気象台は、八王子市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜概況＞降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、区