３１日のオリックス戦（楽天モバイル）で先発予定の楽天・岸孝之投手（３９）が３０日、ベストを尽くす事を誓った。Ａクラス入りを懸けて、絶対に落とせない一戦のマウンドに登る。プロ１８年目のベテランは「最低限の仕事、最高は０（失点）ですけど。試合を壊さなければ何とか野手の方が点を取ってくれるんじゃないかと思っている。ゲームを壊さなければなんとかチームが勝てる方向にいくんじゃないかと思う」と力を込めた。