台風10号の影響で、31日午前8時現在、鹿児島県内では、いまだ4万戸以上で停電が続いています。 九州電力によりますと、31日午前8時現在で、鹿児島県内で停電しているのは、23市町村の4万3850戸です。 県内およそ99万の契約戸数の4．4パーセントが停電しています。 停電しているのは市町村別で多い順に、南さつま市で9080戸、南九州市で7460戸、枕崎市で6810戸、日置市で2720戸、錦江町で2700戸、薩摩川内市で2630戸、鹿屋