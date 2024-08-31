岩田智輝（ゲッティ＝共同）サッカーのイングランド3部リーグ、バーミンガムは31日、スコットランド・プレミアリーグのセルティックから日本代表経験のあるMF岩田智輝（27）を3年契約で獲得したと発表した。岩田はJ1横浜M時代の2022年にリーグ最優秀選手（MVP）に選ばれ、23年からセルティックでプレーした。（共同）