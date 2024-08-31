デビュー作「りんごかもしれない」がベストセラーとなった人気絵本作家のヨシタケシンスケさんが、NPO法人とともにこどもたちの悩みに寄り添うためのサイトを半年前に作りました。夏休みが終わり、不登校や自殺が増えるこの時期、自身も生きづらさを抱えるヨシタケさんにサイトに込めた思いを聞きました。■WEBサイト「かくれてしまえばいいのです」自殺予防対策に取り組むNPO法人ライフリンクと絵本作家ヨシタケシンスケさんは、