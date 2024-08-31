高橋文哉が初のヤンキー作品で一人二役に挑戦するドラマ『伝説の頭 翔』。8月30日（金）に放送された第7話では、レディース・紅の総長である綾小路直子（井桁弘恵）が、ベッドで寝ている彼氏の伊集院翔（高橋文哉）に大胆な行動をとり…!?【映像】女総長・綾小路直子（井桁弘恵）が彼氏の眠るベッドに迫り…◆ギャップが激しい！直子のデレモードヤンキーの巣窟・危多漢闘（きたかんとう）で最強チーム“グランドクロス”の伝説の