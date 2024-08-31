モデラー出展ゾーン。HOゲージとＮゲージはほぼ半々。大型のＯゲージなどがちらほらといったところでしょうか（筆者撮影）夏休みも第３コーナーを回って鉄道イベントも今がピーク。頂点に立つのが「国際鉄道模型コンベンション（JAM）」です。23回目の今回は2024年８月16日から３日間、東京都江東区の東京ビッグサイトで盛況に開かれ、約2万5000人が来場しました。今年のテーマは「特急」。一時代前、「速く、快適に」だった特急列